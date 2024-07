Gabriela assume 1º lugar no ranking estadual e é convocada para Seleção Brasileira de Esgrima

A esgrimista araucariense Gabriela Moraes conquistou o 2º lugar na Espada Feminina durante a II etapa do Circuito Paranaense Cadete e Juvenil, realizado no sábado (20/07), no campus da UTFPR Neoville, na Cidade Industrial de Curitiba. Além de garantir a prata nesta competição, o resultado garantiu à Gabi o 1° lugar no ranking da categoria, em nível estadual.

“Mas o melhor de tudo é que a Gabi também foi convocada para representar a Seleção Brasileira de Esgrima Principal no Campeonato Sul-Americano, que será realizado em Lima, no Peru, na última semana de agosto”, comemorou o pai Rodrigo. Gabriela foi convocada nas 3 armas: Espada, Sabre e Florete, o que a torna uma das poucas atletas do Brasil a dominar todas as armas na esgrima.

Agora a atleta se prepara para a Etapa Nacional de Esgrima da Cidade do Rio de Janeiro – Adulto, que acontecerá nos dias 08 e 09 de agosto; Campeonato Sul-Americano Adulto em Lima, no Peru, de 26 a 30 de agosto; e Campeonato Paranaense Juvenil, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro.

