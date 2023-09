Desde março deste ano, Gabriela Silveira do Nascimento iniciou um projeto de musculação para se tornar uma fisiculturista. Com menos de seis meses de treinos ela estreou em uma competição e conquistou seus dois primeiros títulos. Recentemente Gabriela participou do Campeonato Nacional Sardinha Classic, em Santa Catarina, e ganhou mais dois títulos: Top 1 nas categorias Biquini Teen e Biquini Especial.

O campeonato foi bastante concorrido, contou com a participação de 600 atletas, dentre eles 198 mulheres, todos competidores de altíssimo nível. A também fisiculturista Amanda Backes, mãe da Gabriela, subiu na categoria Welness, competindo com mais de 40 atletas, não obteve pódio, porém já está classificada para competir no Campeonato Internacional que acontecerá em dezembro, no estado de São Paulo.

“Foi uma realização pessoal minha, como exemplo de mãe, atleta e personal trainer da minha própria filha. Vê-la seguir meus passos e entrar no mundo do fisiculturismo é gratificante e, mais do que isso, subir no mesmo palco ao lado dela, é um privilégio para poucos. É uma sensação surreal, um misto de sentimentos que me fazem cada vez mais seguir o meu caminho, transformando a vida e a saúde das pessoas através do esporte, da musculação, elevando a autoestima e fazendo com que meus alunos conquistem seus objetivos como emagrecimento, fortalecimento pós lesões e tornando mais leve e fácil a trajetória até o tão sonhado shape”, declara Amanda. Ela complementa, lembrando que já foi obesa e hoje, estar competindo nos campeonatos de fisiculturismo, é o ápice da realização pessoal e profissional.

Amanda vai seguir treinando firme, isso porque no final do ano ela irá disputar o cartão profissional em São Paulo, na Feira Arnold Sul América.

