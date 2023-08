Gabriela Moraes vence etapa do Circuito Paranaense de Esgrima

Gabriela Moraes, a esgrimista araucariense que vem fazendo sucesso em competições estaduais e nacionais, conquistou mais um título no último final de semana, dias 29 e 30 de julho, em Curitiba. Ela participou da 3ª etapa do Circuito Paranaense de Esgrima, na categoria Adulto Sênior, e ficou em 1° no Florete Adulto, 3º no Sabre Adulto e 6° na Espada Adulto. “Com esses resultados garanti minha vaga na equipe paranaense de Sabre e Florete Adulto para disputar o Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Também tenho grandes chances de fazer parte da equipe de Espada”, comemora a esgrimista.

Gabriela é a atleta mais completa e competitiva do Paraná e uma das principais do Brasil que joga de forma profissional as três armas: Espada, Florete e Sabre. Ela é capaz de competir e obter resultados em qualquer uma delas, inclusive já foi convocada diversas vezes em mais de uma arma e mais de uma categoria a integrar a seleção brasileira de esgrima. Defendeu a seleção no Sul Americano, Pan Americano e até mesmo no Mundial no ano passado.

No próximo sábado (05/08) a araucariense irá participar, a convite da Federação Carioca de Esgrima, da 3ª etapa do Circuito Carioca, que acontecerá no domingo (06), na Escola Naval do Rio de Janeiro. “A maioria dos competidores são das Forças Armadas e tudo isso que a Gabriela está vivendo se deve a qualidade técnica que tem feito ela se destacar no cenário esportivo”, disse o pai Rodrigo.

Edição n. 1374