GAECO denuncia ex-secretário de Segurança de Hissam

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) denunciou no último dia 20 de janeiro de 2025 o ex-secretário municipal de Segurança Pública, Lincoln Roberto Stygar pelo crime de posse ilegal de munição. Além dele, a pessoa de Miguel Cavalcante – que teria fornecido a munição para Lincoln – também foi denunciado.

O processo está agora com o Juízo da Vara Criminal de Araucária, a quem caberá decidir se aceita ou não a denúncia. Caso aceite, Lincoln se torna réu e – se for condenado – pode pegar mais de quatro anos de prisão. Já a pena máxima a que Miguel pode ser condenado é de 3 anos e 6 meses.

Segundo a denúncia assinada pelos promotores do GAECO, que é o braço do Ministério Público para combater o crime organizado, Lincoln mantinha em sua casa 85 cartuchos balísticos de uso restrito, calibre 9 milímetros. Embora seja guarda municipal, essas munições não poderiam estar na posse do ex-secretário.

As munições foram encontradas na casa de Lincoln em 5 de junho de 2024, quando o GAECO deflagrou uma operação na cidade. Na época, ele comandava a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), sendo cargo de confiança do então prefeito Hissam Hussein Dehaini. Essa investigação apura se Lincoln fazia uso do cargo de secretário para facilitar o tráfico de drogas na cidade. A apuração do MP – até onde se sabe – ainda não teve um desfecho.

As munições encontradas na casa de Lincoln fizeram com que os agentes do GAECO o prendessem em flagrante. Em depoimento, o então secretário disse que as munições haviam sido cedidas a ele por Miguel, que é CAC (Caçador, Atirador e Colecionador). A legislação, no entanto, não autoriza que um CAC repasse a terceiro as munições que adquire. É por isso que ele também foi denunciado.

Na ação oferecida pelo GAECO, os promotores também pedem que Miguel tenha seu registro de CAC suspenso.

Não há um prazo certo para que a o Juízo Criminal de Araucária analise a denúncia feita pelo GAECO contra Lincoln e Miguel.

Serviços administrativos

Embora não seja mais secretário de Segurança Pública, Lincoln segue no exercício de seu cargo de guarda municipal, já que é concursado. No entanto, ele não está trabalhando nas ruas e sim executando serviços administrativos dentro da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Ele também está com o porte de arma suspenso.

O afastamento das ruas e a suspensão do porte de arma não foram determinados neste processo por posse de munição e sim em outro procedimento investigatório.

Edição n.º 1451.