Gapar é vice-campeão da 3ª Copa Bosch 2024 na categoria Veteranos +35

O time araucariense Gapar Esporte Clube foi vice-campeão da 3ª Copa Bosch 2024, na categoria Veteranos, para atletas com mais de 35 anos. A disputa pelo troféu aconteceu neste domingo (19/10), contra o time do Jardim Brasil, que venceu por 2×1.

Também do Gapar foram eleitos o jogador Marlon como artilheiro, Luiz Henrique Martins Morgado o goleiro mesmo vazado e Israel Coutinho foi destaque do campeonato com um gol de bicicleta.

Patrocinada pela Metalúrgica Bosch, a competição reuniu 16 equipes que foram divididas em duas categorias: a Livre e a Veteranos. O certame é denominado Troféu Vitor Portella, em homenagem ao desportista e incentivador do futebol, que por anos dirigiu o Grêmio São Pedro.

Edição n.º 1438.