Gapar EC fará peneira para montar equipe que disputará Primeirona Municipal e Taça das Favelas

O Gapar Esporte Clube está abrindo uma ótima oportunidade para jovens que desejam ingressar em um time de futebol e disputar competições. No sábado, 24 de fevereiro, a partir das 8h, o clube fará uma peneira para jovens do sexo masculino, nascidos entre os anos de 2007 a 2009. O objetivo é formar uma equipe Sub-17 para disputar o Campeonato Municipal Amador da Primeira Divisão -Primeirona e a Taça das Favelas.

A peneira, que será realizada no campo do Tropical, é totalmente gratuita, assim como a participação dos jovens no projeto. O único requisito é ser morador de Araucária. A inscrição poderá ser feita pelo link https://forms.gle/VLQuGp4WuAqt1Yj49 ou pelo fone (41) 99586-9623, com Bruno Martins.

