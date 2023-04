Gapar Firenzze joga amistoso contra o PSG e vence por 5X3

O time do Gapar Firenzze, que atualmente disputa a 2ª Copa Tião Callado, está participando de amistosos que contribuem para os treinamentos e ajustes da equipe. No domingo (02/04) jogou contra o PSG Araucária, que também participa do campeonato, e venceu pelo placar de 5X3.

A partida aconteceu no campo do Tropical e o grande destaque do time foi o jogador Wesley Roncolato, que marcou dois gols para o Gapar Firenzze. Os demais gols foram marcados pelos atletas Vitinho, Pedrinho e Luan.

Edição n. 1357