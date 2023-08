Garanta já a sua vaga no Cupom Tudo Araucária, da Editora O Popular do Paraná

O Cupom Tudo Araucária, um produto da Editora O Popular do Paraná, foi criado para fomentar o comércio local, oferecendo benefícios aos moradores para que priorizem o consumo nos estabelecimentos gastronômicos da cidade. O guia físico reunirá vouchers de descontos para aqueles clientes que adquirirem o bloco e garantirá aos seus compradores descontos incríveis nos mais diversos restaurantes, lanchonetes, pizzarias e outros estabelecimentos gastronômicos da cidade.

Adesão

O cupom Tudo Araucária ainda não tem data para ser lançado, porém, se você tem um comércio gastronômico e quer que sua empresa participe da primeira edição, terá apenas que pagar uma pequena taxa de adesão de R$ 100,00, o que equivale a R$ 0,01 de investimento por bloco. É importante destacar ainda que o cupom a ser disponibilizado irá te trazer um novo cliente e fidelizar um antigo. Ao fazer a adesão, o comércio parceiro pode optar por qual benefício vai oferecer a quem adquirir o bloco de descontos: 30% de desconto; 50% de desconto; ou compre um prato e ganhe outro igual de mesmo valor ou de valor inferior. Importante ressaltar que o desconto será aplicado em um único item e não na compra toda.

Mas é preciso lembrar que serão impressos 1.000 blocos com esses cupons de desconto, ou seja, o comércio terá que oferecer até 1.000 descontos ao longo de 12 meses. O Cupom Tudo Araucária trará a informação de que o voucher de desconto não vale para bebidas e de que não é cumulativo com outras promoções dos estabelecimentos parceiros.

A principal vantagem do cupom Tudo Araucária para os estabelecimentos parceiros é a fidelização do seu comércio para o cliente que adquirir o bloco de cupons. Isto porque cada bloco trará inicialmente apenas um voucher de cada comércio, isto é, ele garantirá um desconto para esse cliente e se a pessoa gostar da qualidade do atendimento e da refeição servida, com certeza retornará ao local em outros dias do ano, tendo que pagar pelo rolê sem os descontos.

Ao aderir ao cupom, o comércio parceiro também passa a participar do plano de mídia do projeto, que consiste em matérias editoriais produzidas pelo O Popular do Paraná, bem como menções em anúncios publicados pelo O Popular e a inclusão da logo da empresa nas páginas do cupom Tudo Araucária nas redes sociais (Instagram e Facebook).

Quem já adquiriu

Faça como as empresas que já aderiram ao Cupom, garanta já a sua vaga na maior vitrine gastronômica de Araucária! São elas: Like Burger, Kampai, I Love Donuts, Doney Pizzaria, Tererê, Pizzadog, Di Pialatto, Sokulski, Fragata Food, Vicari, Ohana Lanches, Calça Quadrada, Dunobre Pizzaria, Crazy Nachos, Therapy, Brigaderia, Pão e Vinho, Boutique Café, Mr.Hassan, Pizza Hot Rookie hamburgueria.

Entre em contato com o departamento comercial do Popular pelo número: (41) 99838-2198.

