Garanta já seu convite para a Noite das Massas do Movimento TLC

O Movimento TLC Um Só Coração, do Santuário Nossa Senhora dos Remédios já está vendendo os convites para a Noite das Massas que acontecerá no dia 13 de abril. Os ingressos são limitados e custam R$40 para adultos, R$20 para crianças de 9 a 12 anos e abaixo dessa idade não pagam. Para adquirí-los, basta entrar em contato pelos fones (41) 98419-7828 com Diego ou (41) 99850-0087.

O cardápio está delicioso, tem pierogi, nhoque, macarrão, lasanha, com quatro tipos de molhos, sobremesas, tudo à vontade, e ainda vários tipos de bebidas. Além de se deliciar com as massas, o público poderá se divertir no bailinho durante o jantar, será animado pelo cantor Rhuan Soares.

O evento terá renda revertida para os retiros que vão acontecer durante o ano e para as demais atividades desenvolvidas pelo TLC, um movimento de treinamento de liderança cristã da igreja católica, cujo objetivo é unir crianças, jovens e adultos em uma espécie de “corrente”, onde o foco é aumentar os elos e fazer com que mais pessoas busquem a Deus.

Serviço

A Noite das Massas acontece no Salão Paroquial do Santuário, localizado na Rua Dr Julio Szymanski, 46, Centro.