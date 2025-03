Garanta o seu! Ingressos para a 4ª Mostra da Casa Eliseu Voronkoff estão acabando

A Casa Eliseu Voronkoff está realizando a sua 4ª Mostra do FRINGE, do Festival de Curitiba, a abertura do evento aconteceu na última segunda-feira, 24 de março. Muitos dos espetáculos que serão apresentados já estão esgotados, e eles acontecerão em alguns pontos de Araucária, como a própria Casa Eliseu Voronkoff, o Teatro da Praça, o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) e até mesmo o Parque Cachoeira.

A coordenadora Ana Paula Frazão relata que está muito feliz por realizar essa Mostra e também por dar essa oportunidade aos alunos da Casa Eliseu, que vão encerrar os cursos dentro da programação do festival.

“São várias turmas e são espetáculos muito legais, são surpreendentes. Hoje fazemos a nossa própria programação dentro do festival. É muito gratificante ter um reconhecimento do nosso esforço e do nosso trabalho”, diz emocionada.

Ana detalha que as apresentações que acontecerão no Teatro da Praça e na Casa Eliseu Voronkoff terão acompanhamento de um intérprete de libras. Além disso, duas apresentações serão publicadas de forma online, sendo uma sobre nanismo e outra uma exposição de A a Z, que abre no dia 6.

Confira a programação:

“Aguarde no edifício 0. dirija-se à máquina 1” – Dias 28 e 29/03, às 21h, na Casa Eliseu Voronkoff (esgotado)

“Alices e o Coelho” – Dia 29/03, às 14h, no CEU; e no dia 05/04, às 14h, no Teatro da Praça

“Chapeuzinho de muitas cores” e “Menina não pode, menino não faz” – Dia 29/03, às 17h, no CEU; e dia 05/04, às 17h, no Teatro da Praça (esgotado no CEU e disponível no Teatro da Praça)

“Confabulando reticências sobre acasos” – Dia 30/03, às 15h, no CEU; e dia 06/04, às 20h, na Casa Eliseu Voronkoff (esgotado nos dois dias)

“Capitu Lê + Abertura Dança Cigana” – Dias 04 e 05/04, às 20h, no Teatro da Praça

“Quarto de bebê” e “Na varanda” – Dia 06/04, às 15h, no Parque Cachoeira

“Abertura da exposição de “De A a Z’” – Dia 06/04, às 20h, na Casa Eliseu Voronkoff

Todas as apresentações são gratuitas e a população poderá retirar os ingressos dos espetáculos disponíveis através do site da Casa Eliseu Voronkoff https://www.casaeliseuvoronkoff.com.br/. A 4ª Mostra Casa Eliseu Voronkoff conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, Prefeitura de Araucária, Ministério da Cultura e Governo Federal.