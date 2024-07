Garotinha autista visita sede da Polícia Militar de Araucária e fica encantada

A garotinha Emanuelly Cristina Florido Faustino, 9 anos, realizou o sonho de conhecer a “casa dos policiais”. Na tarde desta segunda-feira (24/06), ela visitou a sede da 2ª Cia, acompanhada pela mãe Juliana e pela irmãzinha Anna Karlla e curtiu cada minuto. Ficou radiante ao conhecer os policiais militares de perto e ainda se divertiu muito quando entrou em uma viatura e disparou a sirene.

Emanuelly é aluna do 5º ano da Escola Municipal Profª Elvira de França Buschmann e também frequenta o CMAEE-Joelma. Por ser uma criança autista e ter epilepsia, participou de poucas aulas do PROERD na escola, pois necessitou de internação e afastamento no decorrer do curso. Mesmo assim, o 2º Sargento Terra, um dos instrutores, fez questão de ir até a casa da garotinha levar o certificado e a camiseta da formatura. Ao perceber o quanto ela é apaixonada pela corporação, o militar decidiu providenciar a visita dela na sede.

“Em março a Emanuelly internou na UTI e desde então foi afastada das aulas presenciais, então a SMED envia uma professora toda semana aqui em casa para que ela possa seguir com os estudos. Ela também fez o PROERD de casa e quando o policial Terra veio aqui, cumpriu o desejo dela de conhecer o batalhão. Minha filha é autista e suas emoções são mais afloradas. A visita à PM foi surreal, tudo para ela foi mágico. A irmã dela também adorou a visita”, conta a mãe Juliana.

Edição n.º 1421