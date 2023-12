Garotinho de 10 anos encontra a Charizard-EX, figurinha rara e valiosa

Os pequenos colecionadores araucarienses estão mesmo com sorte! Mais um garotinho conseguiu encontrar uma figurinha rara e valiosa, sendo esse o 3° ganhador. Os outros dois colecionadores foram o Jihad D. Melo, de 6 anos, e o Lucas Tuleski, de 8 anos. Dessa vez o sortudo foi o Gustavo Laurintino Gomes, de 10 anos. Ele já é um colecionador profissional, tem esse hobby há cerca de 4 anos e já está com um total de 200 figurinhas. Ele também tem outro card raro, de acordo com a informação repassada pela mãe Vani.

Gustavo comprou dois envelopes na Araucária Coleções, sendo um deles o ‘Charizard-EX’, segundo a loja, a figurinha pode valer até mil reais. “O interesse dele começou no recreio da escola, brincando com os amigos e vendo vídeos no YouTube. Quando o Gustavo soube que havia conseguido mais uma figurinha rara, foi a maior alegria, começou a gritar e vibrar de tanta emoção. Ele mesmo fala que nasceu sortudo”, explica a mãe do colecionador. Vani também relata que Gustavo pretende vender a figurinha premiada para ajudar a comprar um vídeo game que tanto quer.

Araucária Coleções

E para os interessados em comprar algum produto Pokémon com 15% de desconto, a loja está com uma promoção que vai até o mês de dezembro. A Araucária Coleções está localizada na Avenida Manoel Ribas, 521, no Centro. Para mais informações, entrar em contato com o número (41) 99963-7828, ou acessar o Instagram @araucariacolecoes.

