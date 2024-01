Garotinho é vice-campeão em concurso kids de cosplay

O Concurso Cosplay Infantil Geek, realizado em comemoração aos 75 anos do SESC Paraná, teve entre seus ganhadores um garotinho araucariense. Diego Moraes, de apenas 4 anos, que é irmão da esgrimista Gabriela, foi vice-campeão Infantil até 12 anos, com sua incrível fantasia de Harry Potter. O concurso reuniu cerca de 70 participantes, divididos em duas categorias: a do Diego e a categoria Adulto, acima de 12 anos.

Sua performance encantou os jurados, a fantasia do personagem preferido de Diego foi confeccionada pela madrinha Letícia e a mamãe Maristela se encarregou dos acabamentos. A irmã Gabi também participou da produção, fazendo a maquiagem na cicatriz que Diego possui em cima do olho. Ah! O óculos, que muitos pensaram apenas fazer parte da fantasia, é um acessório que o garotinho usa diariamente, já que possui um pequeno probleminha no olho. E acreditem: deu ainda mais realismo ao conjunto.

O pai Rodrigo conta que o filho nasceu prematuro, de sete meses, no Hospital Municipal de Araucária e explica porque precisou usar óculos. Segundo ele, a gestação do Diego foi de alto risco e por nascer prematuro, ele teve que permanecer durante um período na UTI para ganhar peso. “Foi na UTI que ele teve uma pequena complicação e precisou tomar banho de luz e usar CPAP por conta da respiração. Como consequência, ficou com um probleminha na visão, nada grave e felizmente reversível. Por conta disso, quando ele tinha 2 anos de idade começou a usar óculos e passou a se identificar com o personagem do Harry Potter. Foi daí que veio a ideia de usar a fantasia do seu personagem”, relata.

O pai conta ainda que no dia do concurso, quando olharam para o Diego usando um óculos original, igual o do Harry Potter, com uma roupinha bem feita e ainda super carismático, ficaram encantados. “Acho que ele só não ganhou porque realmente o primeiro colocado, de 12 anos, foi um pouco mais técnico e acabou levando por detalhes. Mas foi incrível mesmo assim, estamos super felizes por ele”, disse o pai todo orgulhoso.

Edição n.º 1398