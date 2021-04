Garotinho faz a alegria dos coletores de lixo ao entregar lanche especial de Páscoa

Basta ouvir o barulho do caminhão da coleta de lixo que o garotinho Miguel, de 4 anos, morador do bairro Costeira, corre para frente de casa, para cumprimentar e conversar com seus amigos coletores. Já faz algum tempo que esta tem sido a rotina da criança todas as terças, quintas e sábados, e os coletores já o reconhecem e retribuem o carinho. Nessa Páscoa, Miguel quis presentear os amigos e pediu à sua família para preparar um lanche completo para cada um deles. No dia da entrega, porém, o garotinho ficou meio tímido, mas estava lá, acompanhando tudo. “O carinho do Miguel para com os coletores é o verdadeiro sentido da Páscoa”, afirmou Letícia, prima do menino.

Segundo ela, o priminho sempre oferece garrafinhas de água para os coletores e esta não foi a primeira vez que entregou mimos. “No Natal fizemos uma cestinha para cada um deles. Os lanchinhos sempre variam, mas pelo menos uma vez por mês o Miguel faz questão de agradar seus amigos”, conta. Para Letícia, este pequeno gesto é apenas uma forma singela de agradecer essa classe trabalhadora, que tanto faz por todos nós.

Veja o vídeo

Texto: Maurenn Bernardo