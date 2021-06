Garotinho ganha presente especial da GM no dia do seu aniversário

Os guardas municipais presentearam o garotinho com uma mini farda. Foto: divulgação

O pequeno Eduardo Gawlak Nogueira tem apenas oito anos, mas já sabe muito bem escolher seus heróis. Dudu, como é carinhosamente chamado pela família, é portador da síndrome de Down, mas esse cromossomo a mais que ele carrega, o torna uma criança muito mais amorosa e alegre. E é essa alegria que transborda quando ele se vê uma viatura da Guarda Municipal. “Faz tempo que ele gosta dos guardas municipais, sempre que vê uma viatura, ele aponta com seu dedinho, faz questão que todos vejam seus amigos de farda”, conta a mãe Mônica.

No dia 27 de maio Dudu completou oito anos, e a mãe, que percebia o desejo do filho de conhecer os guardas municipais, conseguiu realizar seu sonho. Convidou uma equipe para participar do aniversário do pequeno, e para sua felicidade, o convite foi aceito de imediato. “Eles vieram ao aniversário do Dudu e ainda deram uma fardinha de presente pra ele. “Foi muito gratificante ver a felicidade do meu filho quando ele viu a viatura chegando. Correu pra encontrá-los e foi preciso segurá-lo até que as viaturas estacionassem. Não tenho palavras para agradecer toda a atenção que a GM deu ao meu filho”, agradeceu a mãe.

O secretário municipal de Segurança Pública, José Roberto Fortes Couceiro, que também fez questão de acompanhar sua equipe no aniversário do Eduardo, comentou que faz dois anos que a GM iniciou esse trabalho de aproximação com as crianças. Desde então, 30 fardinhas já foram entregues para esses minis fãs, além da presença dos guardas na maioria dos aniversários. As fardinhas são resultado de vaquinhas feitas entre os próprios guardas municipais, que compram o tecido e pagam o serviço da costureira.

“Sempre que alguma mãe entra em contato, a gente procura atender o pedido, e quando não conseguimos ir até a casa da criança, compramos um bolo e a levamos até nossa sede, para cantarmos os parabéns. Ficamos muito felizes e lisonjeados pela admiração que esses pequeninos tem pela GM. É muito bom ter as crianças perto da gente, saber que elas não sentem medo, pelo contrário, se sentem acolhidas”, pontuou Fortes.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021