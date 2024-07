Garotinho visita o Corpo de Bombeiros de Araucária e ganha festa de aniversário

O que pode ser mais emocionante do que realizar um sonho, ainda mais no dia do seu aniversário? Saymon Gabriel Pedroso completou 7 anos na última segunda-feira, 24 de junho. Em comemoração, realizou o sonho de conhecer um quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR). A visita na unidade do CB de Araucária contou com um bolo de aniversário, e o garotinho ainda entrou no caminhão da corporação o que, segundo ele, foi a parte que mais gostou.

O menino tem deficiência visual e explica que o sonho de conhecer os bombeiros surgiu devido ao som das sirenes das viaturas em atendimento e da água sendo utilizada no combate aos incêndios.

A mãe, Marislei Pedroso, ficou emocionada ao ver a felicidade do filho e relata que ele ficou pulando de alegria. Além de cantar parabéns, comer bolo e de entrar nas viaturas, Saymon também vestiu o uniforme dos bombeiros e conheceu os cachorros da corporação. “É muito gratificante, não tenho nem palavras. Agradeço por abrirem as portas para a gente e terem sido tão atenciosos”.

Marislei diz ainda que o filho sempre gostou da profissão e que dizia ser bombeiro, além de pedir para visitar o quartel. “Com ajuda da equipe da FAS (Fundação de Ação Social), da Regional do Tatuquara, conseguimos fazer esse dia acontecer”.

O 1º tenente Rodrigo Guilherme Malaquias da Silva relata a emoção de receber Saymon e explica que não foi apenas para realizar o sonho dele, mas também para motivar os outros profissionais. “É sempre satisfatório ver que nosso serviço gera esse tipo de impacto positivo na sociedade. Mesmo que não façamos nosso trabalho buscando reconhecimento, saber que há pessoas que se inspiram em nós, que admiram o que fazemos, nos enche de alegria e nos inspira a sermos melhores”.

O tenente também afirma que muitos militares que fazem parte da corporação atualmente, tinham o mesmo sonho que Saymon quando eram crianças. “Por isso, quando podemos realizar o sonho de uma criança em conhecer aqueles que considera como heróis, estamos plantando as sementes das novas gerações de integrantes do CBMPR”.

Saymon ganhou um bolo de aniversários dos seus heróis

VICTORIA MALINOWSKI / Edição n.º 1421