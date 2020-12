Garoto Cidadão terá espetáculo “O menino do dedo verde”

Compartilhe esta notícia

A gravação do espetáculo seguiu todas as normas de prevenção contra a Covid 19, para segurança dos atores. Foto: divulgação

O Projeto Garoto Cidadão também precisou se reinventar para continuar mantendo suas atividades com as crianças e adolescentes de Araucária, mesmo durante a pandemia. E para celebrar as realizações de 2020, apresentará o espetáculo “O menino do dedo verde”, uma adaptação multiarte (teatro, dança, música e artes visuais) do livro de Maurice Druon. A gravação ocorreu no Teatro da Praça e adotou todas as medidas de saúde necessárias para este momento de pandemia. O resultado desse trabalho poderá ser conferido em dois episódios: às 19 horas desta quinta-feira, 17 de dezembro, e na sexta-feira, 18, através da página do Facebook do Centro Cultural da Fundação CSN.

O espetáculo conta a história de Tistu, um garoto encantador, de sensibilidade e doçura ímpares. Ele tinha uma vida bem provida, não sabia o que era dificuldade e pensava que todos tinham a vida como a dele. Aos poucos, Tistu começa a ser apresentado ao mundo e suas “regras”, instigado por seus pais a compreender “seu lugar” nesse mundo. Mas Tistu não era como todo mundo: ele tinha o dedo polegar verde. A história é um convite para refletir sobre empatia, desigualdades e altruísmo.

A apresentação foi desenvolvida com as crianças e adolescentes ao longo do segundo semestre deste ano. Devido à pandemia, os estudos foram à distância e, de acordo com a organização do espetáculo, coube à edição de vídeo, aproximar os participantes, já que, na realidade, o distanciamento necessário foi respeitado por meio de gravações em separado.

Sobre o projeto

O Projeto Garoto Cidadão, realizado pela Fundação CSN, tem a finalidade de contribuir para a transformação social de crianças e adolescentes por meio da cultura. A metodologia aplicada no projeto busca acolher histórias de vida, ampliar repertórios e incentivar a inovação cultural como forma de educação.

A iniciativa proporciona atividades socioculturais como música, teatro, dança, artes visuais, entre outras. Araucária é uma das cinco cidades brasileiras onde o projeto ocorre. A Prefeitura é parceira do projeto há mais de 10 anos.

