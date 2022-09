Dois garotinhos de 9 anos, moradores de Araucária, entraram para a seleta lista de torcedores que tiveram a sorte de encontrar as figurinhas raras do jogador Neymar do álbum da Copa do Mundo de Futebol 2022. O Miguel de Mello Osiecki achou uma figurinha Legend da Série Ouro e Arthur Hartmann Pollmann encontrou uma da Série Prata. Segundo as mães dos garotos, quando abriram os pacotinhos e deram de cara com os cromos, foi uma explosão de felicidade.

“Foi muita sorte do Miguel e mais ainda porque isso aconteceu na primeira compra de figurinhas, quando ele tinha acabado de começar o álbum. E no caso dele foi uma explosão dupla de alegria, porque sendo fã do Cristiano Ronaldo ele queria encontrar a figurinha simples do jogador português. E não é que quando abriu o primeiro pacote, lá estava a figurinha do seu ídolo, da série Bronze? Ele gritava e pulava de emoção e daí quando abriu o segundo pacote, lá estava o Neymar. Ninguém segurou o Miguel! E tem mais: ele tinha feito aniversário naquela semana e disse que foi o melhor presente que poderia ter recebido”, contou a mãe Glasiela.

Segundo ela, o filho joga futebol e é apaixonado pelo esporte. O pequeno também tentou completar o álbum do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu, e dessa vez quer ir até o fim no álbum da Copa do Mundo. “Senti muita alegria quando achei as figurinhas raras, nem estava acreditando. Primeiro vou guardar elas e talvez venda depois. Mas ainda acho que vou encontrar mais figurinhas raras”, diz o pequeno.

O Arthur Hartmann Pollmann também ficou super empolgado com a figurinha prata que encontrou, tirou fotos, compartilhou nos grupos de família e contou para todos os amigos da escola. “Ele não esperava, tinha comprado os pacotinhos com um dinheirinho que havia ganhado. E foi nos dias em que estava difícil encontrar figurinhas na cidade, mal chegavam remessas e logo acabavam. O Arthur ama futebol, é torcedor do Flamengo e também gosta muito do Neymar”, disse a mãe Carim.

Raridades

Segundo a loja Araucária Coleções, a figurinha prata do Neymar vale em torno de 300 reais, já a dourada pode valer até mil reais. “Nossos clientes já encontraram duas figurinhas douradas do Neymar, uma foi pelo garotinho Miguel e outra na nossa loja em Curitiba. Aqui também já encontramos uma figurinha da Série Rookie, sendo que só existem seis delas em todo o Brasil. É uma figurinha extra que vem no pacotinho e vale cerca de 9 mil reais”, comentou Hassan Neto.

A Panini, fabricante do álbum, explica que 20 atletas têm o modelo especial de gravura. Além do modelo dourado, há outros bordôs, prata e bronze. Estão na lista especial nomes como Neymar (Brasil), Luis Suárez (Uruguai), Kevin de Bruyne (Bélgica), Luka Modric (Croácia), Kylian Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina) e Cristiano Ronaldo (Portugal).

Ainda conforme a fabricante, a chance de encontrar um cromo da linha dourada (a mesma de Neymar) é de uma em cada 1.900 pacotinhos; a prateada é de uma a cada 950; a de cor bronze uma a cada 317; e a bordô uma a cada 190.