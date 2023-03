Gatinha desaparecida: recompensa é oferecida para quem encontrá-la

Quem tem animal de estimação, cuida e dá carinho, sabe a importância que eles têm no convívio familiar. Desde o dia 15 de março, o desaparecimento da gatinha Pandora, no bairro Capela Velha, está deixando sua dona bastante aflita. A peludinha sumiu na rua Ronaldo Pedro Zageski, rua do Supermercado Roça Grande e próximo à unidade de saúde, e não foi mais vista desde então.

Pandora tem dois anos, sua pelagem é mesclada nas cores cinza, marrom e branco, é castrada e bem arisca. “Vim morar em Araucária a pouco tempo e acho que minha gatinha estranhou a nova casa. Faz 12 dias que ela sumiu, estou muito triste sem ela e peço ajuda para encontrá-la”, diz.

O fone de contato para quem tiver alguma informação sobre a Pandora é o (14) 99708-1332, a dona oferece recompensa.