Gatinho Sebastian continua desaparecido e família ainda tem esperanças de encontrá-lo

O gatinho Sebastian, que sumi no dia 11 de março, continua desaparecido e a família não parou de procurá-lo. Ele tem 1 ano e não possui chip de identificação, apesar de ser castrado.

O Sebastian acabou desaparecendo de uma forma inusitada, segundo sua tutora, o gatinho entrou em um caminhão que estava fazendo uma entrega na empresa onde trabalha, que está localizada no bairro Cachoeira. Ela explica que o caminhão rodou pela cidade e, por volta de 16h, parou no Shopping Pinheiros. O motorista abriu a porta e viu o Sebastian, que acabou se assustando e fugiu em direção ao DNA Pizzaria.

Sebastian é um gatinho bicolor, ou seja, possui uma pelagem com duas cores, sendo cinza e branco. Nas patinhas, na região do peito, subindo para sua boca e seu focinho, os pelos são brancos. No restante do corpo, o gatinho possui a cor cinza.

Para qualquer informação do paradeiro do gatinho Sebastian, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99857-7694.