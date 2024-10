Gatinhos abandonados em lixeira foram resgatados e acolhidos em lar temporário

Uma gravação de uma câmera de segurança de um condomínio localizado no bairro Campina da Barra, flagrou um homem abandonando quatro gatinhos recém nascidos numa lixeira.

No vídeo mostra o momento em que o senhor se aproxima da lixeira com uma sacola em mãos. Após verificar o interior da caçamba, o homem abriu a sacola e colocou os gatinhos por cima de uma garrafa. Em seguida, ele cobriu os filhotes com uma manta que estava dentro da lixeira e foi embora.

Felizmente, os quatro gatinhos foram resgatados e no momento estão em um lar temporário. Por enquanto, eles ainda não vão ser doados, mas quando estiverem prontos, será divulgado.

O ato de abandonar um animal é crime, previsto na Lei n.º 9.605/98, no artigo 32. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente pede a ajuda da população para encontrar o autor do crime. Denúncias podem ser feitas diretamente pelo telefone 3614-7480.