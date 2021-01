Gecafe realiza campanha para arrecadar material escolar para crianças carentes

Compartilhe esta notícia

Foto: Freepik

Para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social que não terão condições de comprar o material escolar dos seus filhos, o Grupo Espírita Caminho da Fé – Gecafe, fará uma campanha de arrecadação. A ação acontecerá no sábado, 6 de fevereiro, e as pessoas que quiserem doar terão que comparecer à sede do Grupo, localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 950, bairro Iguaçu, no horário das 14h às 17h.

Entre os materiais que poderão se doados estão lápis de cor, lápis grafite, canetinha, borracha, apontador, giz de cera, tesoura sem ponta, régua, esquadros, compasso, transferidos, calculadora, gibi, livro infantil, mochila, papel sulfite (branco ou colorido), dicionário, corretivo, caneta esferográfica (azul, preta e vermelha), caderno universitário (10 matérias ou mais), caderno brochura (matemática), caderno brochura (linguagem).

A loja de materiais de construção Matergi apoia a iniciativa, e no dia 6 vai reverter 1% das suas vendas para a campanha. O foco das doações é atender as crianças das famílias cadastradas no grupo, mas outras crianças carentes de Araucária também serão atendidas.