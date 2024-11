Gelson Mezzomo será o procurador-geral do Município na gestão de Dr. Gustavo

O prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) confirmou o nome do advogado Gelson Luiz Mezzomo como o procurador-geral do Município a partir de janeiro de 2025.

O cargo é um dos mais importantes na hierarquia de estado do Município. Na prática, caberá a Gelson representar a cidade de Araucária em todas as demandas jurídicas da Prefeitura junto ao Poder Judiciário estadual e nacional, bem como órgãos como o Tribunal de Contas e correlatos.

A escolha de Gelson como comandante da Procuradoria Geral do Município (PGM) também pode ser considerada como o momento de ouro da educação em Direito araucariense. Isto porque ele é formado pela UNIFACEAR, instituição de ensino local, sendo que será a primeira vez na história que um “nativo” ocupará o cargo de advogado-geral da cidade.

Aos 51 anos, Gelson trabalha atualmente em seu escritório particular, sendo que a área do Direito Administrativo é uma das suas especialidades. Ele também já foi diretor-jurídico da Câmara de Vereadores de Araucária, isto no ano de 2020.

O futuro procurador-geral do Município é também o atual coordenador da comissão de transição entre a gestão que está deixando a Prefeitura e aquela que assumirá. “Tenho bastante confiança no Gelson e sei que ele desempenhará a contento o papel de procurador-geral. É uma missão importante dentro da estrutura administrativa do Município e ele reúne os pré-requisitos necessários para o cargo”, afirmou o prefeito eleito.

A frente da PGM, Gelson destacou que tem como objetivo promover a funcionalidade de todas as secretarias, atendendo as demandas do Município, dando a segurança jurídica necessária para que o prefeito eleito possa executar o seu plano de governo. “Vamos atuar firmemente na defesa dos interesses jurídicos do Município, sempre com em parceria com o nosso corpo de procuradores de carreira e toda a equipe da PGM. Estamos preparados para a missão e animados em seguir as determinações do nosso gestor para efetivar os compromissos firmados em campanha”, finalizou.