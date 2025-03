Genia Soluções oferece serviços de atendimento automatizado para diversas empresas

No cenário competitivo atual, oferecer um atendimento rápido e eficiente pode ser a chave para fidelizar clientes e impulsionar o crescimento das empresas. Com esse objetivo, a Genia Soluções nasceu para trazer tecnologias inovadoras, ajudando negócios de Araucária a otimizar seu atendimento e presença digital. Através de soluções como o Geniabot, um agente automatizado de atendimento, e o desenvolvimento de sites profissionais por assinatura, a Genia facilita o contato entre empresas e consumidores de forma prática e acessível.

A ideia por trás do Geniabot surgiu de uma necessidade comum entre empresários: a perda de tempo respondendo a perguntas repetitivas no WhatsApp ou deixando clientes sem resposta nas redes sociais. “Nosso diferencial é que não entregamos um bot engessado, mas uma automação que respeita o tom e a dinâmica de cada empresa. O Geniabot não apenas fornece respostas rápidas, mas também encaminha o cliente para um atendente humano quando necessário. E o melhor: tudo isso é definido pelo próprio cliente, garantindo um atendimento humanizado e eficiente”, explica Jovine Fernandes, cofundadora da Genia.

Além do chatbot, a Genia oferece sites profissionais por assinatura, uma alternativa ideal para empresários que buscam marcar sua presença digital sem enfrentar os altos custos de desenvolvimento. Com uma mensalidade fixa, esse modelo elimina a necessidade de um investimento inicial elevado, permitindo que as empresas se concentrem no que realmente importa: o crescimento. “O Google continua sendo a principal ferramenta para as pessoas encontrarem empresas, mas muitos negócios deixam de investir em um site devido ao custo. Com nosso modelo de assinatura, oferecemos um site moderno, sem custo inicial e com suporte contínuo”, afirma Vinicius Monteiro, cofundador da Genia.

O grande diferencial da Genia está na personalização e no atendimento próximo ao cliente. Ao contrário de soluções padronizadas, a empresa se compromete a entender a realidade de cada negócio, criando fluxos automatizados sob medida. “Fazemos questão de ir até as empresas, entender suas necessidades e acompanhar a implementação das nossas soluções. Após a implantação, seguimos com um acompanhamento próximo, o que realmente faz a diferença para o sucesso do cliente”, destaca Jovine Fernandes.

Com soluções que atendem desde grandes empresas até pequenos prestadores de serviços, a Genia tem ajudado diversas empresas de Araucária a melhorar seu atendimento e sua presença digital. Os resultados são claros: maior agilidade no atendimento, aumento nas vendas, redução de custos operacionais e uma presença online mais profissional. “Nosso foco não é apenas entregar uma ferramenta, mas uma solução personalizada que realmente contribua para o crescimento do negócio”, conclui Vinicius Monteiro.

A Genia Soluções já tem conquistado o mercado local e segue ganhando destaque em Araucária. Para saber mais sobre as soluções oferecidas, siga @geniasolucoes no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp (41) 99714-3867 ou pelo e-mail contato@geniasolucoes.com.br.

Edição n.º 1457.