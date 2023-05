Gerdau anuncia nova hibernação na unidade de Araucária

Menos de dois anos após retomar as operações de produção de aço na unidade localizada no município de Araucária, que hibernava desde 2014, a Gerdau anunciou uma nova hibernação, já a partir do próximo dia 31 de maio. A empresa justificou que a decisão reflete o foco em ativos com maior rentabilidade e a estabilidade da demanda por aço no mercado brasileiro em níveis elevados, porém abaixo do patamar registrado no período de 2020-2022, fato que na época levou a Companhia a retomar as atividades da unidade paranaense.

A Gerdau explicou ainda que, embora o processo de hibernação tenha iniciado, o atendimento aos clientes segue inalterado. Interpelada pela reportagem do Jornal Popular sobre possíveis demissões de colaboradores diante da hibernação da unidade de Araucária, a empresa não se manifestou.

Relembre

Em 2021, quando o país atravessava uma crise econômica, a Gerdau anunciou a retomada das operações de produção de aço na unidade de Araucária, alegando a necessidade de otimização do fornecimento do seu portfólio de produtos aos clientes de todo o País. Também como parte do plano de reativação da unidade, 300 empregos diretos e indiretos foram gerados.

Na época, a unidade de Araucária hibernou porque a demanda pelo produto havia caído no Brasil, na esteira do desaquecimento da construção civil.

