Gerdau anuncia retomada da usina de aço em Araucária para setembro

Gerdau aproveita o momento em que o mercado da construção civil está em alta para reativar a unidade. Foto: divulgação

Na contramão da crise econômica, a Gerdau anunciou que irá retomar as operações de produção de aço na unidade localizada no município de Araucária no mês de setembro, o que segundo a empresa, contribuirá para otimizar o fornecimento do seu portfólio de produtos aos clientes de todo o País. O investimento para o reinício das atividades na usina é da ordem de R$ 55 milhões. Também como parte do plano de reativação da aciaria, foram gerados 300 empregos diretos e indiretos, cujas contratações foram realizadas com o apoio de consultorias de recrutamento e seleção.

Segundo a empresa, a unidade de Araucária estava em hibernação desde 2014, quando a demanda pelo produto caiu no Brasil, na esteira do desaquecimento da construção civil. Agora terá suas atividades retomadas gradualmente, com os volumes ajustados em linha com a evolução do mercado nacional. A capacidade anual de produção será de 420.000 toneladas de aço de aço bruto.

“A retomada é reflexo do cenário positivo para a demanda por aço no Brasil, principalmente dos setores da construção civil, infraestrutura e indústria, segmento que é o principal comprador do aço produzido na unidade de Araucária. Com o reinício da produção, a empresa visa seguir atendendo o aumento da demanda por aços longos no Brasil, bem como otimizar o fornecimento de produtos aos clientes em todo o País em associação às capacidades já existentes”, destacou a Gerdau.

Texto: Maurenn Bernardo e Assessoria

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021