Gerdau e Agência Besouro promovem programa “Gerdau Transforma”

O programa “Gerdau Transforma” é um projeto promovido em diversas cidades do país, com o intuito de capacitar e incentivar empreendedores, com aulas durante uma semana inteira, de segunda a sexta, das 19h às 22h. Durante as aulas, os alunos irão aprender e aplicar conhecimentos introdutórios sobre empreendedorismo, poderão tirar dúvidas e entender melhor como iniciar ou aperfeiçoar o seu pequeno negócio.

Não será necessário arcar com nenhum custo, todo o curso e material são oferecidos de forma gratuita pela empresa, os inscritos precisam apenas ir até o local das aulas, na unidade da Gerdau em Araucária.

Além das aulas de capacitação e empreendedorismo, ao final do curso os alunos terão a logomarca da sua empresa criada, além de receber o certificado de qualificação e um acompanhamento com um consultor durante os 90 dias após o curso, todos serão incluídos em um grupo de WhatsApp onde poderão tirar suas dúvidas e entrar em contato com seu consultor.

As inscrições para o curso estarão disponíveis até o dia 27/08 e o curso vai acontecer entre os dias 28/08 e 01/09. É importante ressaltar que as vagas são limitadas, portanto, interessados em aproveitar esta oportunidade de aprendizado gratuito devem se inscrever o quanto antes.

O programa tem o objetivo de oferecer um recurso valioso para aprimoramento profissional, proporcionando aos participantes a chance de expandir seus horizontes e alcançar novos patamares em suas carreiras.

Para mais informações e para se inscrever, acesse: https://www.gerdautransforma.com.br/novas-turmas-abertas.