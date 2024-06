Gerdau promove programa de capacitação para jovens

A Gerdau, em parceria com a agência Besouro, está oferecendo uma oportunidade imperdível na cidade, é o Programa “Gerdau Transforma”, um curso de capacitação em empreendedorismo totalmente gratuito.

Este programa tem como objetivo capacitar jovens a partir de 18 anos para desenvolverem seus próprios negócios, oferecendo conhecimento essencial e ferramentas práticas para o sucesso no mundo empresarial.

O curso acontecerá de 15 a 19 de julho, das 19h às 22h, de forma online no canal do YouTube. Durante as aulas, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre diversos aspectos do empreendedorismo e, ao final do curso, receberão um certificado e uma logo personalizada para o seu negócio.

Essa é uma ótima oportunidade para aqueles que desejam iniciar ou aprimorar seus negócios, com o suporte de um programa estruturado e de profissionais experientes na área.

Para se inscrever, basta acessar o link (CLIQUE AQUI), para saber mais entre em contato com a Agência Besouro através do Instagram @besourodasilva.