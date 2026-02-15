Passados quase 20 dias do desaparecimento de quatro cães comunitários que viviam há anos na rua Ubirajara Sávio Torres, no bairro Boqueirão, próximo ao Centro de Distribuição do Mercado Livre, a história ganha uma nova personagem.

O nome dela? Stefania R. D. Ela seria gerente de Logística do Mercado Livre em Araucária e teria sido uma das responsáveis pelo “sequestro” de três cães comunitários que viviam na Rua Antonio Emidio Lopes, no bairro Botiatuva, em Campo Largo. São esses doguezinhos entregues à ONG DNA Animal, em Fazenda Rio Grande, no dia 11 de fevereiro, como se fossem os cachorros retirados do estacionamento do Centro de Distribuição na madrugada de 28 de janeiro.

A nova informação veio à tona neste domingo, 15 de fevereiro, após o guarda municipal e vereador da cidade de Campo Largo, Rafael Freitas, publicar um vídeo em suas redes sociais informando que três cães comunitários foram retirados da rua onde moravam na tarde do dia 10 de fevereiro, por volta das 16h58. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois carros de cor branca chegam ao local, estacionam e capturam os cachorros.

Segundo o vereador, os cães viviam naquela região há algum tempo e eram tratados pela comunidade de forma harmoniosa. No dia da captura, uma vizinha chegou a conversar com Stefania. Ela teria se identificado como funcionária da ONG DNA Animal. Como acharam a história estranha, os moradores pegaram o nome completo da mulher e seu contato.

Posteriormente, quando a história dos cães desaparecidos do Centro de Distribuição do Mercado Livre em Araucária veio à tona, o vereador Rafael Freitas fez uma pesquisa na rede social Linkedin e descobriu que, na verdade, Stefania trabalhava no Mercado Livre.

Nossa reportagem tentou contato com Stefania. Porém, ela não atendeu as nossas ligações e nem respondeu as nossas mensagens. Também entramos em contato com a ONG DNA Animal e perguntamos se existe alguma voluntária da entidade que atenda pelo nome de Stefania. Até o fechamento da matéria, no entanto, eles não haviam respondido.

Também estamos tentando contato com a assessoria de imprensa do Mercado Livre. Porém, até o momento não obtivemos resposta.

