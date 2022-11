Na tarde de segunda-feira (24/10), a Unidade Básica de Saúde Santa Mônica realizou o encontro mensal de gestantes da unidade. Desta vez, uma atividade diferente divertiu as futuras mamães. Trata-se da ecografia ecológica, que consiste em desenhar o bebê da forma como ele está posicionado na barriga da gestante. Quem coordenou os trabalhos foram as enfermeiras Antônia e Sabrina e a técnica de enfermagem Lilian, com a colaboração das agentes comunitárias de saúde Isulina e Aline Maris.

No encontro, a nutricionista Aline falou sobre a importância da alimentação saudável na gestação e a enfermeira obstetra Janaína abordou a questão do plano de parto e também esclareceu dúvidas frequentes das gestantes, como o parto humanizado.

Conforme a coordenadora da UBS, Ises Cristina Sant’Ana Kleinubing, as gestantes amaram as ecografias ecológicas. “O encontro foi um sucesso e encerrou com um saboroso lanche para as participantes”, disse Ises.

