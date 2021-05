Gestantes e pessoas com doenças crônicas serão vacinadas a partir da próxima semana

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura informou nesta sexta-feira, 7 de maio, que iniciará a vacinação de gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas a partir da próxima segunda-feira, 10. O cronograma com o calendário e o esquema de vacinação para cada subgrupo desta nova fase vigente já foi divulgado, separado da seguinte forma. Inicialmente a vacinação será destinada aos cidadãos com deficiência e síndrome de down, posteriormente a gestantes e puérperas e, por fim, aos que possuem doenças crônicas e tenha entre 55 e 59 anos.

Seguindo esse esquema, na segunda-feira, 10, e na terça-feira, 11, poderão ser vacinadas as pessoas com síndrome de down e também as pessoas com deficiência que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Vale destacar que é necessário ter 18 anos completos.

Na quarta-feira, 12, terão direito a primeira dose as gestantes acima dos 18 anos. “Lembrando que são todas as gestantes e não somente gestantes com comorbidades”, destaca a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Hellen Faria.

Na sequência, entre quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, poderão ser vacinados os pacientes que tenham doenças crônicas e que estejam na faixa etária de 55 a 59 anos. Para consultar quais as comorbidades estão incluídas como prioritárias para a vacinação, conforme definição do Ministério da Saúde, basta acessar o Plano Nacional de Imunização (CLIQUE AQUI)

Quais documentos apresentar?

Pessoas com comorbidades e síndrome de down devem apresentar no ato da vacinação um documento oficial com foto, além de uma Declaração para Vacinação Portadores de Doenças Crônicas. Usuários do SUS que fazem acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) poderão pegar essa Declaração na própria UBS.

Quem faz tratamento particular ou por convênio, deve solicitar que o seu médico faça o preenchimento desse documento, carimbe e assine. Essa declaração está disponível no site da Prefeitura no link (CLIQUE AQUI) e pode ser impressa tanto pelo paciente quanto pelo profissional.

Os pacientes que fazem hemodiálise e diálise peritoneal têm orientação do Ministério da Saúde para fazer a vacina na própria clínica onde fazem a hemodiálise. Os que fazem peritoneal receberão as doses em casa. Portanto, esses usuários não precisam da Declaração para Vacinação Portadores de Doenças Crônicas.

Pessoas com deficiência permanente que recebem o auxílio do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também não precisam dessa declaração, pois eles já integram uma lista positiva, então basta ir até um dos pontos de vacinação quando iniciar essa próxima fase.

Gestantes e puérperas (que ganharam bebê a até 45 dias) também não precisam apresentar essa declaração. Basta levar a carteirinha de gestante ou outro documento que comprove a gravidez ou o parto. Um destaque importante para a vacinação das gestantes e puérperas é a necessidade de respeitar o intervalo de 14 dias entre a vacina da influenza e a vacina contra a covid-19.

Pontos de vacinação (09h às 17h)

– Drive Thru (sem precisar descer do carro)

Parque Cachoeira, entrada pela rua Rio de Janeiro

Estacionamento da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Rua: Bonifácio Kaiut, 89 – Fazenda Velha. Entrada pela rua lateral.

Pontos fixos

Escola Archelau de Almeida Torres – Rua Guanabara, 50

Industrial – Rua Andorinha, 265 (na Igreja Quadrangular ao lado da UBS)

Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800-642-5250.

Texto: PMA