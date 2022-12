Gestantes que fazem pré-natal na UBS Santa Mônica se divertem com ecografias ecológicas

A Ecografia Ecológica, que consiste na pintura do posicionamento do bebê na barriga, foi a atração do grupo de gestantes que fazem acompanhamento de pré-natal na Unidade Básica de Saúde – UBS Santa Mônica. No encontro realizado na segunda-feira (19/12), as 7 mulheres também participaram de uma série de atividades. Elas ainda acompanharam uma palestra com o ginecologista e obstetra Dr Isaque.







“As futuras mamães fizeram desenhos na barriga e ganharam lindas fotos de recordação desse momento tão especial na vida delas, que é a gestação. Parabéns à toda a equipe da UBS que nos ajudou na realização desse encontro”, disse a coordenadora da uniade, Ises Cristina Sant’Ana Kleinubing.

Foto de: Divulgação. Voluntárias fizeram as pinturas nas barrigas das gestantes.