Gestão Hissam é aprovada por mais de 75% da população araucariense

A pedido de O Popular, os entrevistadores do Instituto Paranaense de Pesquisa, Estratégia e Consultoria (IPPEC) foram as ruas entre os dias 22 e 26 de setembro para saber o que a população araucariense anda achando das administrações do prefeito Hissam Hussein Dehaini, do governador Ratinho Jr. (PSD) e do presidente Lula (PT).

Foram ouvidas 1000 pessoas, devidamente estratificadas conforme o perfil censitário da cidade no que diz respeito a sexo, faixa etária e localização geográfica. São esses cuidados que garantem ao levantamento um intervalo de confiança de 95% e margem de erro estimada de 3,1% para mais ou para menos. A pesquisa não foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já que tal obrigatoriedade só existe em anos eleitorais.

A pesquisa contratada pelo O Popular perguntou aos moradores de Araucária se, de forma geral, eles aprovavam ou desaprovavam a forma como Lula, Ratinho Jr. e Hissam vêm conduzindo suas administrações. Os resultados foram os seguintes:

Governo Lula

De acordo com a pesquisa, até aqui, o governo do presidente Lula é aprovado por 59% dos araucarienses. Já 38,60% dizem desaprová-lo. Outros 2,40% não souberam ou não quiseram responder.

Governo Ratinho Jr.

Quando o assunto é o modo como Ratinho Jr. conduz o Governo do Estado a resposta foi a seguinte: 75,60% disseram aprovar. 22% disseram desaprovar e 2,40 não souberam ou não quiseram responder.

Governo Hissam

No caso da administração Hissam, o interessante das respostas é que a totalidade dos entrevistados fez questão de se manifestar. Ou seja, não tivemos ninguém que tenha optado em não responder ou não teve opinião formada. Assim, temos que 75,60% da população araucariense aprova a gestão de Hissam. Já os que desaprovam somam 24,40%

Linha do tempo

Desde 2017, O Popular contratou várias pesquisas, todas feitas com base censitária, para medir a avaliação da administração municipal. Em todas elas, a aprovação de Hissam ficou acima de 70%.

A primeira delas foi em janeiro de 2018. Naquela oportunidade Hissam era aprovado por 75,50% da população. Em agosto do mesmo ano sua aprovação era de 74,60%. Em abril de 2019, fizemos novo levantamento e a aprovação era de 71,40%. Foi o menor percentual ao longo desses sete anos e meio de mandato. Já em junho de 2020, em plena pandemia, Hissam alcançou seu maior índice de aprovação: 80,50%. Em outubro de 2020 o índice caiu um pouco: 77,80%. Agora, em setembro de 2023, a aprovação bateu 75,60%. Veja na tabela abaixo os números completos ao longo desse período.

Edição n.º 1383