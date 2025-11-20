A cidade de Araucária tem ganhado novas cores, formas e significados graças ao trabalho de um artista que carrega no coração o movimento Hip Hop e a Consciência Negra. Com spray nas mãos e ideias pulsantes na mente, Gil Vandal vem transformando muros, roupas e até adesivos em verdadeiros manifestos de identidade, resistência e criatividade.

Conhecido na cidade por seus grafites vibrantes, Gil Vandal realizou uma palestra nesta terça-feira (18) no Colégio Estadual do Campo Ana Kava, onde contou sobre suas experiências e como utiliza as cores e traços para retratar a realidade e os sentimentos do povo periférico. “Sua arte, além de embelezar o espaço urbano, dialoga com a juventude e reforça mensagens de empoderamento e pertencimento”, descreve a diretora Daniele.

A palestra foi marcada por momentos de reflexão e troca de experiências, despertando nos alunos o interesse pela arte e pela valorização da diversidade cultural. O evento fez parte das ações do colégio voltadas ao Mês da Consciência Negra, reforçando o compromisso da escola com a valorização da cultura afro-brasileira e a promoção da igualdade racial.

SOBRE O ARTISTA

Gil Vandal é integrante ativo da cultura urbana. Conhecido por sua energia e envolvimento com a comunidade, ele tem mobilizado jovens, escolas e coletivos culturais a refletirem sobre a importância da auto expressão, do orgulho negro e da valorização da periferia. Seus grafites espalhados por diferentes bairros da cidade não são apenas arte visual: são vozes que ecoam nas paredes, levando mensagens de respeito, igualdade e empoderamento.

“Além dos murais, Gil também é escritor, criador de estilos de roupas e adesivos inspirados na cultura Hip Hop e na estética negra, contribuindo para a moda local e fortalecendo o empreendedorismo artístico em Araucária”, destaca a professora Cristina.

