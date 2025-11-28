No próximo sábado, 29 de novembro, o Ginásio Joval de Paula Souza se tornará palco de um grande evento esportivo: o Festival Municipal de karatê. O evento reunirá os alunos das escolinhas da modalidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL. As apresentações terão início a partir das 8h a entrada é livre para toda a população.

O festival tem como objetivo principal proporcionar uma experiência divertida, educativa e motivadora no universo das competições. Também pretende mostrar ao público o resultado das aulas de karatê ministradas nas escolinhas durante o ano.

As inscrições para os participantes serão realizadas diretamente com os professores das turmas.

Edição n.º 1493.