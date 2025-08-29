Nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, Araucária será palco de um grande encontro esportivo e social: os Jogos da Integração Metropolitana do Idoso. O evento acontece no Ginásio Joval de Paula Souza e deverá reunir mais de 400 idosos em disputas de Vôlei Câmbio e Basquete Relógio.

A competição contará com a participação de atletas representando Araucária, Piraquara, São José dos Pinhais, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Antonina, Matinhos, Colombo, Campo Largo, Guaratuba (José Richa), Guaratuba (Coroados), Paranaguá e Curitiba.

Mais do que competir, o objetivo é promover a integração, a socialização e a valorização da qualidade de vida na melhor idade, fortalecendo os laços entre as cidades da região metropolitana e litorânea do Paraná.