No próximo final de semana, dias 01 e 02 de novembro, o Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, vai sediar o Sul-Brasileiro de Basquete 3X3. O campeonato reunirá atletas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas categorias Sub-18, Sub-23 e Adulto – masculino e feminino.

Serão dois dias de muitas disputas e integração entres os atletas. O evento conta com apoio da Itaipu Binacional, Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Federação Paranaense de Basketball e Prefeitura de Araucária.

SOBRE O BASQUETE 3×3 

As diferenças entre o basquete 3×3 e o basquete tradicional parecem simples, mas modificam muito a dinâmica do jogo. Entre elas, estão a existência de apenas uma cesta, a quadra com metade da dimensão habitual, as equipes são formadas por apenas 3 jogadores, as partidas terminam depois de 10 minutos ou quando um dos times chega a 21 pontos, cada equipe tem apenas 12 segundos para executar a jogada, e a pontuação varia entre 1 ou 2 pontos.


O basquete 3×3 é inspirado no movimento do esporte de rua, cheio de música – o hip hop é símbolo do esporte – e informalidade. Por essa razão, o Comitê Olímpico Internacional entende que tem bastante apelo com os jovens.

Edição n.º 1489.