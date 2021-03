Ginasta araucariense é convocada para a Seleção Brasileira

Isadora vai representar o Brasil no Pan Americano Juvenil que será realizado na Guatemala. Foto: divulgação

A ginasta Isadora Carnielli, 13 anos, continua brilhando nos tablados. No dia 9 de março, uma nova conquista veio para marcar sua carreira: a convocação oficial para representar o Brasil no Campeonato Pan Americano Juvenil, que será em junho, na Guatemala, na categoria Juvenil Individual. Atualmente Isadora treina na equipe AGIR, de Curitiba. “Estou muito feliz por essa conquista. Com certeza é o resultado de muito trabalho, dias incansáveis de treinos e muita dedicação. Agradeço a todos que sempre me apoiaram e me incentivaram, principalmente a minha treinadora Márcia Naves, por acreditar no meu potencial”, comemorou a ginasta.

Isadora começou na ginástica rítmica em 2015, com apenas cinco anos, em uma equipe de Araucária, disputando na categoria Mirim. Hoje coleciona mais de 80 medalhas e títulos importantes, alguns por Araucária e outros por seu clube AGIR de Curitiba. Foi duas vezes campeã individual e por equipe nos Jogos da Juventude do Paraná representando o município, possui os títulos de campeã paranaense, duas vezes campeã brasileira e uma vez vice-campeã.

Representou o Brasil no Campeonato Sul Americano, sendo uma vez campeã e duas vezes vice campeã. Tem títulos nos Jogos Escolares, representando a sua Escola Cecília Meireles, de Araucária. Todos os títulos foram conquistados quando ela disputava competições nas categorias Pré-infantil e Infantil.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021