Ginastas conquistaram medalhas no Campeonato Paranaense de Conjunto

Ginastas de Araucária participaram do Campeonato Paranaense de Conjuntos de Ginástica Rítmica, que ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de outubro, em Londrina e se saíram muito bem. A competição reuniu 19 clubes, de 12 cidades do Paraná, totalizando 245 ginastas nas categorias Pré-infantil, Infantil, Juvenil e Adulto.



Já no primeiro dia de competições as ginastas conquistaram várias medalhas. No Trio Infantil Nível 2 – Arco Ana Julia, Ayasla e Emanuelly foram campeãs; e Bianca, Raphaely e Valentina foram vice-campeãs. No Trio Nível 2 Adulto – Arco Gabriela, Lana e Milena foram campeãs; e no Trio Nível 2 Juvenil – Bola, Ana Luisa, Isabelly e Yasmim também foram campeãs.