Ginastas de Araucária brilham no Paranaense de Conjuntos e agora disputam o Torneio Nacional

As ginastas da Secretaria Municipal de Esporte e Fazer – SMEL participaram nos dias 13 a 15/10, do Campeonato Paranaense de Conjuntos de Ginástica Rítmica, realizado em Pato Branco. A competição reuniu 17 clubes de 14 diferentes cidades do Paraná, totalizando 230 ginastas das categorias Pré Infantil, Infantil, Infanto Juvenil, Juvenil e Adulto.

Araucária foi campeã paranaense de Trio Adulto 3 Arcos com as ginastas Daniela Riba, Lana Krul e Yasmim Gonçalves; e campeã Trio Juvenil 3 Cordas com as ginastas Ana Julia Cortes, Aysla Eduarda e Isabelly Rodrigues.

As ginastas araucarienses também estão representeando o Município em outra competição, o 27º Torneio Nacional de Ginástica Rítmica 2023, em São Bernardo do Campo (SP), que começou na quarta-feira (18) e vai até domingo (22).

Edição n.º 1385