Ginastas de Araucária foram vice-campeãs nos Jogos da Juventude do Paraná

A equipe de ginástica rítmica da Secretaria Municipal de Araucária arrasou na fase estadual dos Jogos da Juventude do Paraná – Jojup’s, realizados de 7 a 9 de outubro, em Toledo. Nos três dias de competição, 46 ginastas da primeira divisão e mais 33 da segunda divisão, se apresentaram no tablado do Ginásio da Ginástica Rítmica, nas provas individuais e em conjunto de arco, bola, mãos livres, maças e fita.



Araucária foi vice campeã geral na 2ª divisão, vice campeã conjunto 5 bolas e ainda conquistou o 4° lugar individual. A ginasta Isadora Carnielli de Oliveira, que iniciou na GR em Araucária e hoje treina em Curitiba, também brilhou nos Jogos da Juventude. Ela ficou com o 1° lugar nas disputas com bola e dois segundos lugares no arco e individual geral.



Ainda comemorando as medalhas conquistadas no Jojup’s, as ginastas araucarienses já estão se preparando para o Torneio Nacional que acontecerá em São Paulo, no início de novembro.



Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo