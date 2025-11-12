Ginastas do Studio Ágape estrearam no Campeonato Paranaense de Estreantes e Escolar de Ginástica Rítmica, e brilharam nas suas apresentações. A competição foi organizada pela Federação Paranaense da modalidade e aconteceu entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, em Maringá.

Na categoria Mirim – Mãos Livres Lara, ficou em 2º lugar e Sarah também conquistou a prata, Camilly e Julia Spies ganharam medalhas de bronze. Na categoria Aberta – Aparelho Bola, Rafaela e Júlia Leal conquistaram medalhas de bronze individuais. As ginastas do Ágape comemoraram os excelentes resultados e ficaram super animadas em disputar futuras competições
“Que orgulho ver cada uma delas crescendo, se superando e mostrando a beleza da ginástica rítmica”, elogiaram as treinadoras Nathaly e Dominique.

SOBRE O STUDIO ÁGAPE

É um espaço dedicado à ginástica rítmica, ballet e dança cristã — lugares onde corpo, mente e coração se encontram em movimento e propósito. “A ginástica rítmica em nosso Studio é uma modalidade tanto de lazer, quanto de competição. E foi através dela que começamos a trilhar novos sonhos, participando de campeonatos e representando nossa cidade com amor e dedicação”, declaram.

As treinadoras alegam que competir exige investimento, por isso o Studio está em busca de empresas parceiras que queiram apoiar a equipe nessa caminhada e fazer parte do crescimento das jovens ginastas. “O Studio Ágape também mantém um projeto social, oferecendo bolsas para famílias de baixa renda, tornando as aulas mais acessíveis”, completam.

Conheça mais sobre o Studio Ágape acessando a página do Instagram @agape_studiooo.

