Ginástica rítmica é destaque no Torneio Nacional

As ginastas de Araucária brilharam mais uma vez em suas apresentações, desta vez no Torneio Nacional, realizado no domingo (06/11), em São Paulo. O evento reuniu clubes e ginastas de todo Brasil e foi marcado pelo alto nível dos competidores.

No individual, a ginasta araucariense Gabriela Malaquias Trzaskos ficou em 1° Lugar no Arco, 1° lugar Fita e 1° Lugar geral no Adulto Nível 2. Milena Olegar foi a 3ª colocada no Arco, 7° lugar na Fita e 4° no geral no Adulto Nível 1.

A equipe de Araucária também conquistou bronze no Trio Adulto com as atletas Gabriela, Milena e Lana Krul. O Trio Juvenil ficou em 4° Lugar e o Trio Infantil foi o 8° colocado.