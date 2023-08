Ginástica rítmica foi destaque em Torneio Regional Sul e se classifica para o Torneio Nacional

As ginastas de Araucária se saíram muito bem no Torneio Regional Sul de GR, realizado no domingo (20/08), em Porto Alegre. A equipe conquistou o título de vice-campeã da região Sul, a partir da somatória de pontos dos resultados alcançados em todas as categorias. Na categoria Pré Infantil -Nível 1 a ginasta Isabela Baja ficou em 3° lugar geral, 4° lugar corda e 4° mãos livres, no Nível 2 a Sofia Olegar, de apenas 8 anos, encerrou em 8° lugar geral e 5° lugar na Corda.

No Infantil Nível 1 a ginasta Emanuelly Beatriz foi vice-campeã geral, 1° lugar bola e 4° mãos livres. Na categoria Juvenil Araucária ficou em 3° lugar com o trio Isabelly, Ana Julia e Aysla Eduarda. As ginastas Isabelly Rodrigues e Ana Julia Cortes fizeram ótimas apresentações no Individual Nível 1, e no Juvenil Nível 2 a ginasta Aysla Eduarda terminou a bola em 5° lugar e a Ana Luísa na 6ª colocação. As ginastas Lana Krul, Daniela Riba e Yasmim Costa, da categoria Adulto encerraram em 4° lugar no Trio e a ginasta Milena Olegar ficou com o 3° lugar geral, 4° lugar no aparelho fita e 5° nas maças.

Com estes resultados, Isabela Baja, Emanuelly Sista, Milena Olegar e o Trio Juvenil Isabelly Rodrigues, Aysla Eduarda e Ana Julia Cortes estão classificadas para representar Araucária, o Paraná e a região Sul no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que acontecerá em novembro, em São Paulo.

Edição n.º 1377