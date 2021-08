Ginástica Rítmica SMEL Araucária/Agin é vice no Paranaense

Ginastas deram show de talento e graciosidade no Campeonato Paranaense. Foto: divulgação

A equipe de ginástica rítmica SMEL Araucária/Agin brilhou no Campeonato Paranaense da modalidade e conquistou o título de vice-campeã. Depois de muitos meses sem competições, o evento marcou o retorno das atletas aos tapetes, e o resultado mostrou que mesmo em meio as dificuldades impostas pela pandemia, as ginastas araucarienses mantiveram os treinos, com total dedicação.

A competição reuniu atletas de todo o Estado e este ano teve um formato um pouco diferente. As ginastas competiram no Centro de Treinamento em Araucária, e os árbitros e a Federação de GR estavam acompanhando online, pela plataforma Zoom. Cada equipe ficou em seu próprio clube e a competição foi transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, para garantir a segurança de todos.

Além de ter conquistado o 2º lugar por equipe, a GR de Araucária conseguiu outras posições importantes. Gabriela Malaquias ficou em 3° lugar geral e 3° lugar como representante da Escola Metropolitana, Julia Valindorff foi 10° lugar geral, Lana Maia o 11° geral, e Yasmim Gonçalves a 17ª colocada geral. As ginastas Isabelly e Ana Luísa contribuíram com suas notas para o resultado geral da competição. “Nós treinamos boa parte do ano passado e início deste ano de forma online e só retomamos os treinos presenciais no começo de junho, seguindo todas as recomendações e cuidados referentes à Covid 19, para permitir que o retorno fosse o mais seguro possível. E foi muito bom ver a felicidades das meninas retornando aos tapetes para competir”, disse a técnica Gabriela.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021