Ginga Mulher será no dia 5 de março e levará muito axé aos participantes

No próximo dia 5 de março o Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, será palco de um super evento alusivo ao Dia da Mulher, o Ginga Mulher, que também encerra a Semana Municipal da Capoeira (Lei nº 30.093/2017). Será uma excelente oportunidade para troca de conhecimento e muito axé entre as participantes.

Elas também vão aprender sobre floreios nas movimentações e dinâmicas em dupla ou grupos e sobre vivência de musicalidade, através do canto e da expressão. Interessadas em participar terão que se inscrever previamente pelo fone 3614-7900. O Ginga Mulher acontece das 13h30 às 18h e o encerramento será com uma roda de capoeira.