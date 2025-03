Giovana Botogoski é convocada para a Seleção Paranaense de Vôlei Sub-16

Com apenas 14 anos, a araucariense Giovana Botogoski já vem firmando seu nome no voleibol. A atleta começou a jogar ainda na escola, em 2021, e dali em diante, foi se desenvolvendo no esporte e se aperfeiçoando cada vez mais. E não é que todo esse esforço e dedicação da Gika (como é carinhosamente chamada) deu certo? A jovem, que recentemente havia sido convocada para participar dos treinos de avaliação junto à Seleção Paranaense Sub-16 feminina, foi oficialmente convocada para integrar a equipe.

“Essa convocação significou muito para mim, saber que todo meu esforço valeu a pena é uma sensação incrível. Eu não estava esperando, mas tudo o que fazemos com amor em nossas vidas, nunca é em vão”, comemorou a atleta. Ela conta que de um grupo de 40 atletas que vinham sendo avaliadas, apenas 12 foram aprovadas. “Fico emocionada em ter sido uma das selecionadas, principalmente quando vejo que o meu sonho está se encaminhando. Quero seguir carreira no vôlei!”, completa.

Natural de Araucária, Giovana Botogoski iniciou sua trajetória no voleibol através do Projeto Nivea. Foi se destacando dentro das quadras, participando de campeonatos municipais, regionais e estaduais, e em 2023 foi eleita a melhor oposta do Paraná na categoria Sub-16. Em 2024 também levou o troféu de melhor ponteira no Sub-15 e Sub-16 do Campeonato Regional de Curitiba e Região Metropolitana.

Seu primeiro desafio com a Seleção Paranaense será o Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS), que acontecerá entre os dias 1º a 6 de abril, em Brasília (DF).

Edição n.º 1457.