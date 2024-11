GM Aguiar será o secretário de Segurança Pública de Dr. Gustavo

A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) seguirá sendo comandada por um guarda municipal na gestão de Gustavo Botogoski (PL). O prefeito eleito confirmou nesta semana que o cargo será ocupado por Laércio de Aguiar Joaquim, o GM Aguiar.

Formado em Gestão Pública e com especialização em Segurança Pública, Aguiar tem 49 anos e está na Guarda Municipal desde 2010. É da chamada segunda turma de guardas, aprovados no concurso público feito em 2009.

De origem humilde, Aguiar nasceu em Terra Roxa/PR, mas reside em Araucária desde criança e sempre fez bicos para ajudar no sustento da família. Foi catador de recicláveis, vendedor de picolé, panfleteiro e por muitos anos trabalhou como sapateiro na Sapataria Aguiar. Deixou o ofício há 14 anos para ser guarda municipal.

Morador do Jardim Santa Clara, no bairro Campina da Barra, Aguiar já foi diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública entre os anos de 2016 e 2020. Também já foi candidato a vereador em duas oportunidades: 2020 e 2024. Em ambas fez boa votação, mas não se elegeu.

“A escolha do Aguiar é natural. Alguém que reúne as condições técnicas e emocionais para o cargo e que conhece profundamente a estrutura da Guarda Municipal e dos demais departamentos que integram a Secretaria de Segurança Pública. Tenho certeza que fará um bom trabalho”, ponderou o prefeito eleito.

Sobre a nova missão, Aguiar afirmou que os desafios a frente da Secretaria são muitos e que uma das prioridades é trabalhar para blindar a imagem da corporação, que acabou sofrendo alguns arranhões ao longo dos últimos anos, com integrantes do comando envolvidos em situações negativas. “Temos que reforçar diariamente essa imagem de que a Guarda Municipal é uma instituição hígida, a serviço da população de Araucária”, reforçou.

Ele destacou ainda que a frente da Secretaria pretende trabalhar para reforçar departamentos da pasta como a Guarda Mirim, a Patrulha Maria da Penha e a Defesa Civil. “Precisamos ter em mente que a prevenção é sempre a melhor forma de praticarmos a segurança pública e entendo que esses três órgãos têm essa missão em sua gênese”, comentou.

O cuidado com as condições de trabalho e com a saúde dos servidores da Secretaria são outros aspectos que vão receber atenção especial do novo secretário. “Trabalhamos em situação que requerem um equilíbrio emocional muito grande e precisamos cuidar disso, de modo que todos os agentes de segurança e guardas municipais que atuam em todos os nossos setores prestem um serviço de excelência para nossa comunidade”, registrou.

Edição n.º 1441.