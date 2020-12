GM apreende drogas e prende suposto traficante no Campina da Barra

Compartilhe esta notícia

Nesta quinta-feira, 3 de dezembro, a Guarda Municipal estava em patrulhamento preventivo na rua Tibagi, no bairro Campina da Barra, onde haviam várias denúncias de tráfico e movimentação de usuários, quando recebeu o chamado de um popular, que teria visto um homem com a camisa de um clube de futebol comercializando drogas em um determinado ponto da rua. Com as características em mão, a equipe foi até o local e abordou o suspeito.

Na revista pessoal foram encontrados na pochete que ele usava, 7 pinos de cocaína, 10 pacotes tipo zip lock contendo crack e um pequeno tablete de maconha, além de uma quantia em dinheiro trocado. Diante das evidências, o homem acabou assumindo que vendia drogas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para providências cabíveis.