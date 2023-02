GM atende duas ocorrências graves de violência doméstica no final de semana

No último sábado, 18 de fevereiro, por volta das 06h20, a Guarda Municipal foi solicitada a atender uma ocorrência de apoio ao SAMU na Rua Sônia Bodziak, no bairro Capela Velha. No local, uma mulher relatou aos guardas seu companheiro havia tentado lhe enforcar e a ameaçada de morte com uma pá.

A equipe que atendeu a ocorrência constatou que haviam lesões aparentes na vítima, e diante disso, o agressor recebeu voz de prisão, sendo apresentado à autoridade policial de plantão para as providências cabíveis.

A outra ocorrência aconteceu na segunda-feira (20) na Rua Barigui, no bairro Iguaçu, às 1h30 da madrugada. A equipe chegou ao local e ouviu gritos desesperados e pedidos de socorro, felizmente os agentes chegaram a tempo de impedir uma tragédia. Isto porque um homem, totalmente alterado, invadiu a casa da ex-companheira e quebrou todo o interior da residência.

Com autorização da vítima, os guardas adentraram a parte superior do sobrado e deram voz de abordagem ao agressor. Este, porém, teria reagido violentamente e atacado os agentes, que tiveram que usar de força moderada e meios não letais para contê-lo.

Segundo a vítima, o ex-marido havia pegado a filha deles de 3 anos e ameaçado jogar a pequena da sacada do sobrado. A mulher contou aos GMs que tinha medida protetiva contra o ex-companheiro, e que também sofreu tentativa de enforcamento e estava com dores no pescoço. Diante dos fatos e da vontade da vítima em representar criminalmente contra o agressor, a equipe da Guarda Municipal encaminhou o indivíduo à delegacia para as providências cabíveis.